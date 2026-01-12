Fabrique Avec tes Mains, spécial amour Médiathèque de Pontmain Pontmain
Médiathèque de Pontmain 4 rue Sainte Anne Pontmain Mayenne
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14 16:00:00
2026-02-14
La médiathèque vous propose un moment de détente et de partage autour d’une activité manuelle.
Venez explore vos talents !
Ce mois-ci, à l’occasion de la saint Valentin, créez de belles fleurs en papier avec une technique originale.
Gratuit
tout public à partir de 8 ans
1h30
sur réservation .
English :
Fabrique Avec tes Mains, special love
