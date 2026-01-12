Fabrique Avec tes Mains, spécial amour Médiathèque de Pontmain Pontmain

Fabrique Avec tes Mains, spécial amour

Médiathèque de Pontmain 4 rue Sainte Anne Pontmain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

Date(s) :

2026-02-14

La médiathèque vous propose un moment de détente et de partage autour d’une activité manuelle.

Venez explore vos talents !

Ce mois-ci, à l’occasion de la saint Valentin, créez de belles fleurs en papier avec une technique originale.

Gratuit

tout public à partir de 8 ans

1h30

sur réservation .

Médiathèque de Pontmain 4 rue Sainte Anne Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 31 76 mediatheque.pontmain@bocage-mayennais.fr

English :

Fabrique Avec tes Mains, special love

