Randonnée Fraîcheur à Pontmain Pontmain

Randonnée Fraîcheur à Pontmain jeudi 16 juillet 2026.
Place haute de la Mairie Pontmain Mayenne
Début : 2026-07-16 20:00:00
2026-07-16
Randonnée fraîcheur à Pontmain
L’association des Randonneurs du Bocage 53 vous propose une sortie sur les chemins de Pontmain.
Circuit Mausson 8 km
Départ Place haute de la Mairie à 20h
Une participation de 2 euros est demandée pour les non-adhérents à un club fédéral de randonnée.
Avant chaque sortie, en cas de modifications de dernière minute, consultez le blog randobocage.blogspot.com .
Place haute de la Mairie Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 6 21 85 79 85
English :
A cool walk in Pontmain
German :
Frische Wanderung in Pontmain
Italiano :
Una passeggiata al fresco a Pontmain
Espanol :
Un fresco paseo por Pontmain
