Randonnée Fraîcheur à Pontmain Pontmain

Randonnée Fraîcheur à Pontmain

Place haute de la Mairie Pontmain Mayenne

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16

Randonnée fraîcheur à Pontmain

L’association des Randonneurs du Bocage 53 vous propose une sortie sur les chemins de Pontmain.

Circuit Mausson 8 km

Départ Place haute de la Mairie à 20h

Une participation de 2 euros est demandée pour les non-adhérents à un club fédéral de randonnée.

Avant chaque sortie, en cas de modifications de dernière minute, consultez le blog randobocage.blogspot.com .

Place haute de la Mairie Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 6 21 85 79 85

English :

A cool walk in Pontmain

German :

Frische Wanderung in Pontmain

Italiano :

Una passeggiata al fresco a Pontmain

Espanol :

Un fresco paseo por Pontmain

