[Peinture] Thibault Laget-Ro CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Pontmain

Exposition personnelle

Par ses coloris pastel et son traitement en aplats, la peinture de Thibault Laget-Ro semble parfaite, au premier coup d’œil, pour traduire l’insouciance et communiquer le merveilleux bonheur de notre société de consommation. Cet aspect lisse masque — pour le révéler autrement — un versant plus âpre de la réalité.

La palette et la manière de Thibault Laget-Ro ne sont pas sans éveiller des échos du pop art et de la figuration narrative. Mais son choix procède avant tout d’une réflexion sur la couleur et d’une intention quant à la manière, graphique, synthétique, de rendre les figures, à l’écart du réalisme comme du symbolique.

Dans la figuration, argue le peintre, on a tendance à faire concorder une couleur et un sentiment pour valider une intention, à augmenter même les contrastes pour influencer le regard, comme on le fait dans le marketing. Pour ma part, j’utilise des couleurs qui ne correspondent pas à l’attendu du sujet. *

27 juin > 23 août

Mercredi > dimanche 14h30 > 17h30

Ouvert le 15 août

Vernissage en présence de l’artiste

Vendredi 26 juin · 18h30

Entrée libre · Gratuit

LES visites guidées

Les dimanches 28 juin et 23 août · 15h30

Durée 45min · Gratuit

Atelier à partager Autoportrait

Dimanche 28 juin · 10h > 12h

Tout public (à partir de 4 ans) · Enfants accompagnés uniquement

Réalisez un autoportrait à la manière de Thibault Laguet-Ro, en aplat de couleurs vives au milieu de paysages bigarrés.

Gratuit · Réservation obligatoire places limitées

Atelier jeunesse en libre accès

Parce qu’observer des œuvres démange la créativité, un espace est réservé aux jeunes artistes, en écho à l’exposition.

Libre et gratuit aux horaires d’ouverture des expositions

* Texte de Jean-Pierre Chambon .

