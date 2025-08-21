[Peinture] Thibault Laget-Ro CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Pontmain
[Peinture] Thibault Laget-Ro CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Pontmain samedi 27 juin 2026.
[Peinture] Thibault Laget-Ro
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 8 bis, Rue de la Grange Pontmain Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24
Exposition personnelle
Par ses coloris pastel et son traitement en aplats, la peinture de Thibault Laget-Ro semble parfaite, au premier coup d’œil, pour traduire l’insouciance et communiquer le merveilleux bonheur de notre société de consommation. Cet aspect lisse masque — pour le révéler autrement — un versant plus âpre de la réalité.
La palette et la manière de Thibault Laget-Ro ne sont pas sans éveiller des échos du pop art et de la figuration narrative. Mais son choix procède avant tout d’une réflexion sur la couleur et d’une intention quant à la manière, graphique, synthétique, de rendre les figures, à l’écart du réalisme comme du symbolique.
Dans la figuration, argue le peintre, on a tendance à faire concorder une couleur et un sentiment pour valider une intention, à augmenter même les contrastes pour influencer le regard, comme on le fait dans le marketing. Pour ma part, j’utilise des couleurs qui ne correspondent pas à l’attendu du sujet. *
//DÉCOUVRIR L’EXPOSITION//
27 juin > 23 août
Mercredi > dimanche 14h30 > 17h30
Ouvert le 15 août
//AUTOUR DE L’EXPOSITION//
Vernissage en présence de l’artiste
Vendredi 26 juin · 18h30
Entrée libre · Gratuit
LES visites guidées
Les dimanches 28 juin et 23 août · 15h30
Durée 45min · Gratuit
Atelier à partager Autoportrait
Dimanche 28 juin · 10h > 12h
Tout public (à partir de 4 ans) · Enfants accompagnés uniquement
Réalisez un autoportrait à la manière de Thibault Laguet-Ro, en aplat de couleurs vives au milieu de paysages bigarrés.
Gratuit · Réservation obligatoire places limitées
Atelier jeunesse en libre accès
Parce qu’observer des œuvres démange la créativité, un espace est réservé aux jeunes artistes, en écho à l’exposition.
Libre et gratuit aux horaires d’ouverture des expositions
* Texte de Jean-Pierre Chambon .
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 8 bis, Rue de la Grange Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 08 29
English :
Personal exhibition
German :
Persönliche Ausstellung
Italiano :
Mostra personale
Espanol :
Exposición personal
L’événement [Peinture] Thibault Laget-Ro Pontmain a été mis à jour le 2025-08-21 par Bocage Mayennais Tourisme