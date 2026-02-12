[PHOTOGRAPHIE] Stéphane Lavoué CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Pontmain

[PHOTOGRAPHIE] Stéphane Lavoué

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 8 bis, Rue de la Grange Pontmain Mayenne

Début : 2026-10-11 14:30:00

fin : 2026-10-30 17:00:00

2026-10-11 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-18 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-25 2026-10-29 2026-10-30 2026-11-01 2026-11-04 2026-11-05 2026-11-06 2026-11-08 2026-11-12 2026-11-13 2026-11-15 2026-11-18

Exposition de photographie

Stéphane Lavoué reconnaît qu’il a besoin de temps pour s’acclimater à un lieu. Pour voir davantage que ce qui saute à la rétine. Cet espace-temps, il s’évertue à l’occuper en parlant avec les hommes et les femmes qu’il croise. Il leur pose des questions, écoute, reste relativement silencieux. Puis, ses yeux, peu à peu, s’habituent à une forme d’obscurité. Pendant cette phase d’approche, il s’interdit de travailler, ou le moins possible, car il sait qu’il souffre du syndrome de l’impatience du photographe. S’il commence à capturer des images, il n’aura plus la virginité pour recommencer. Alors il se retient. Et lorsque ses pupilles sont en marche de bataille, il mitraille la matière. Mathieu Simonet

De ces rencontres naissent des portraits puissants, là où le clair-obscur révèle plus qu’un simple visage et raconte aussi une sensibilité. Ses séries ponctuées de photos plus documentaires paysages, objets symboliques, scènes prises sur le vif tissent alors un récit palpable, dont le spectateur construit le scénario. Pour le centre d’art, il présente une série de photographies réalisée dans le village atypique de Pontmain, suite à une immersion au cours de l’année 2026.

© Stéphane Lavoué, Les Mois Noirs, photographie, 2020

Les rendez-vous de l’exposition

Vernissage

VENDREDI 9 OCTOBRE • 18h30

En présence des artistes

Gratuit et ouvert à tous

LA visite guidée

DIMANCHE 18 OCTOBRE • 15H30

Durée 45 min

Gratuit et ouvert à tous

Réservation conseillée

Dimanche artistique Ateliers à partager

Atelier Photo • DIMANCHE 29 NOVEMBRE 10h

Durée 2h

Gratuit et ouvert à tous (adultes et enfants à partir de 4 ans, accompagnés uniquement)

Réservation obligatoire places limitées

Sortie croisée en bus

DIMANCHE 22 NOVEMBRE • 13h30>18h30

1 après-midi, 3 lieux d’art contemporain

• Galerie d’art Albert Bourgeois de Fougères,

• Superflux de Bazouges-la-Pérouze,

• Centre d’art contemporain de Pontmain.

5€ sur réservation auprès de la galerie Albert Bourgeois

02 23 51 35 37 ou galerie@fougeres-agglo.bzh .

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 8 bis, Rue de la Grange Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 08 29

English :

Photography exhibition

