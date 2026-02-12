[PHOTOGRAPHIE] Stéphane Lavoué CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Pontmain
[PHOTOGRAPHIE] Stéphane Lavoué
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 8 bis, Rue de la Grange Pontmain Mayenne
Début : 2026-10-11 14:30:00
fin : 2026-10-30 17:00:00
2026-10-11 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-18 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-25 2026-10-29 2026-10-30 2026-11-01 2026-11-04 2026-11-05 2026-11-06 2026-11-08 2026-11-12 2026-11-13 2026-11-15 2026-11-18
Exposition de photographie
Stéphane Lavoué reconnaît qu’il a besoin de temps pour s’acclimater à un lieu. Pour voir davantage que ce qui saute à la rétine. Cet espace-temps, il s’évertue à l’occuper en parlant avec les hommes et les femmes qu’il croise. Il leur pose des questions, écoute, reste relativement silencieux. Puis, ses yeux, peu à peu, s’habituent à une forme d’obscurité. Pendant cette phase d’approche, il s’interdit de travailler, ou le moins possible, car il sait qu’il souffre du syndrome de l’impatience du photographe. S’il commence à capturer des images, il n’aura plus la virginité pour recommencer. Alors il se retient. Et lorsque ses pupilles sont en marche de bataille, il mitraille la matière. Mathieu Simonet
De ces rencontres naissent des portraits puissants, là où le clair-obscur révèle plus qu’un simple visage et raconte aussi une sensibilité. Ses séries ponctuées de photos plus documentaires paysages, objets symboliques, scènes prises sur le vif tissent alors un récit palpable, dont le spectateur construit le scénario. Pour le centre d’art, il présente une série de photographies réalisée dans le village atypique de Pontmain, suite à une immersion au cours de l’année 2026.
© Stéphane Lavoué, Les Mois Noirs, photographie, 2020
Les rendez-vous de l’exposition
Vernissage
VENDREDI 9 OCTOBRE • 18h30
En présence des artistes
Gratuit et ouvert à tous
LA visite guidée
DIMANCHE 18 OCTOBRE • 15H30
Durée 45 min
Gratuit et ouvert à tous
Réservation conseillée
Dimanche artistique Ateliers à partager
Atelier Photo • DIMANCHE 29 NOVEMBRE 10h
Durée 2h
Gratuit et ouvert à tous (adultes et enfants à partir de 4 ans, accompagnés uniquement)
Réservation obligatoire places limitées
Sortie croisée en bus
DIMANCHE 22 NOVEMBRE • 13h30>18h30
1 après-midi, 3 lieux d’art contemporain
• Galerie d’art Albert Bourgeois de Fougères,
• Superflux de Bazouges-la-Pérouze,
• Centre d’art contemporain de Pontmain.
5€ sur réservation auprès de la galerie Albert Bourgeois
02 23 51 35 37 ou galerie@fougeres-agglo.bzh .
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 8 bis, Rue de la Grange Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 08 29
