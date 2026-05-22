Pontarlier

Audition en famille

Parc Jeanine Dessay Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 20:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Proposée par le conservatoire Elie Dupont.

Les élèves du Conservatoire et leurs familles se retrouvent sur scène pour partager leur passion de la musique. Au programme duos, trios et ensembles. Une expérience joyeuse et inspirante où chaque note célèbre le plaisir de jouer ensemble. .

Parc Jeanine Dessay Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

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English : Audition en famille

L’événement Audition en famille Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS