Fête du Vélo Pontarlier
Fête du Vélo Pontarlier samedi 23 mai 2026.
Pontarlier
Fête du Vélo
Parc des Ouillons Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 13:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Organisé par l’Association Selle Vous Plait.
SVP s’associe à l’événement national Mai à Vélo et propose un après midi festif dédié au vélo courses de draisiennes, parcours d’agilité et de sécurité, contes, atelier réparation, Handiloisirs, randonnée avec les cyclotouristes, atelier santé, stands ludiques et informatifs pour tous et toutes. .
Parc des Ouillons Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 39 10 26 svp25@gmx.com
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English : Fête du Vélo
L’événement Fête du Vélo Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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