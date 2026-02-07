Pontarlier

Fête du Vélo

Parc des Ouillons Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 13:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Organisé par l’Association Selle Vous Plait.

SVP s’associe à l’événement national Mai à Vélo et propose un après midi festif dédié au vélo courses de draisiennes, parcours d’agilité et de sécurité, contes, atelier réparation, Handiloisirs, randonnée avec les cyclotouristes, atelier santé, stands ludiques et informatifs pour tous et toutes. .

Parc des Ouillons Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 39 10 26 svp25@gmx.com

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English : Fête du Vélo

L’événement Fête du Vélo Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS