Fête du vélo, Parc des Ouillons skate Park Pontarlier, Pontarlier
Fête du vélo, Parc des Ouillons skate Park Pontarlier, Pontarlier samedi 23 mai 2026.
Fête du vélo Samedi 23 mai, 13h00 Parc des Ouillons skate Park Pontarlier Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T13:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T13:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Un après midi festif dédié au vélo
- Randonnée de 40 km environ proposé par le club de cyclotourisme de Pontarlier (sur inscription à 13h)
- Présentation de l’association ELAN (Ensemble pour des Loisirs Adaptés de pleine Nature), découverte des cycles adaptés
- Parcours d’agilité, jeux de maniabilité, parcours sécurité routière
- Atelier mécanique vélo
- Courses de draisiennes
- Contes du « Kamishibike » de la médiathèque
- Atelier créatif participatif
- Stands d’inforrmation ; le voyage à vélo, transformer son vélo en VAE, au boulot à vélo, présentation du « Vhélio » vélo solaire 2 places, la santé et le vélo, stand enfants, bibliothèque vélo…
Parc des Ouillons skate Park Pontarlier Pontarlier Pontarlier 25300 Rue de Doubs Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « svp25@gmx.com »}]
Un après midi pour célébrer le vélo pour tous et toutes
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