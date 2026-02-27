Fête du vélo, Parc des Ouillons skate Park Pontarlier, Pontarlier

Fête du vélo Samedi 23 mai, 13h00 Parc des Ouillons skate Park Pontarlier Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T13:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T13:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Un après midi festif dédié au vélo

Randonnée de 40 km environ proposé par le club de cyclotourisme de Pontarlier (sur inscription à 13h)

Présentation de l’association ELAN (Ensemble pour des Loisirs Adaptés de pleine Nature), découverte des cycles adaptés

Parcours d’agilité, jeux de maniabilité, parcours sécurité routière

Atelier mécanique vélo

Courses de draisiennes

Contes du « Kamishibike » de la médiathèque

Atelier créatif participatif

Stands d’inforrmation ; le voyage à vélo, transformer son vélo en VAE, au boulot à vélo, présentation du « Vhélio » vélo solaire 2 places, la santé et le vélo, stand enfants, bibliothèque vélo…

Parc des Ouillons skate Park Pontarlier Pontarlier Pontarlier 25300 Rue de Doubs Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « svp25@gmx.com »}]

Un après midi pour célébrer le vélo pour tous et toutes