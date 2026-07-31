Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Châteauneuf-sur-Sarthe Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou

Informations pratiques

Les Hauts-d’Anjou

Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Châteauneuf-sur-Sarthe

Châteauneuf-sur-Sarthe 4 Chemin de la Cigale Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 17:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

L’école de musique de l’Anjou bleu vous propose des auditions mélangées, le samedi 12 décembre 2026 à Châteauneuf-sur-Sarthe.

L’école de musique vous donne rendez-vous pour les auditions mélangées. Les élèves des écoles primaires du territoire, bénéficiant des Interventions musicales en milieu scolaire dans le cadre du CLEA des Vallées du Haut Anjou, et ceux de l’école de musique partagent la scène, entre chants et pratiques instrumentales collectives. .

Châteauneuf-sur-Sarthe 4 Chemin de la Cigale Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 10 52 67 d.ecoledemusique@anjoubleu.com

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English :

The Anjou Bleu Music School is hosting a variety of recitals on Saturday, December 12, 2026, in Châteauneuf-sur-Sarthe.

L’événement Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Anjou bleu