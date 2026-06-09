Les Hauts-d’Anjou

Fête de l’élevage à Cherré

Cherré Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 02:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez à la fête de l’élevage de Cherré le samedi 19 septembre 2026, à partir de 10h, avec soirée champêtre suivie d’un feu d’artifice le soir.

La Fête de l’élevage vous attend pour une journée plein d’animations Concours de labours, exposition d’animaux, exposition de matériels agricoles, marché fermier, concours de mini ferme, course aux cochons, animations pour adultes et enfants, animations avec Thomas’ Ranch de tri de bovins et tombola. La journée se poursuit par une soirée champêtre suivi d’un feu d’artifice.

Venez nombreux ! .

Cherré Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire comice.agricole49@gmail.com

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English :

Come to the Cherré livestock festival on Saturday, September 19, 2026, starting at 10am, with a country-style evening followed by fireworks in the evening.

L’événement Fête de l’élevage à Cherré Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Anjou bleu