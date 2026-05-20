Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition Les Hauts-d’Anjou
Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition Les Hauts-d’Anjou samedi 19 septembre 2026.
Les Hauts-d’Anjou
Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition
Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 Septembre 2026 pour découvrir les trésors près de chez vous !
Préparez-vous pour les 43ème Journées Européennes du Patrimoine qui feront la part belle au patrimoine architectural, qui façonne nos paysages et notre mémoire culturelle.
Nous vous donnons rendez-vous les 20 et 21 septembre prochains pour explorer l’Anjou bleu et dénicher les trésors parfois méconnus de notre territoire. Ouvrez les yeux, soyez curieux et partez à la rencontre de ces gens d’ici qui font perdurer les petites et les grandes histoires. .
Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
Take advantage of the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026 to discover treasures near you!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Anjou bleu
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