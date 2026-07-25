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AGENDA · Les Hauts-d'Anjou

Querré en Mob Les Hauts-d’Anjou

dimanche 27 septembre 2026 · Les Hauts-d'Anjou

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Route de Marigné, Querré
Ville
49330 Les Hauts-d'Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif
5 5 5

Les Hauts-d’Anjou

Querré en Mob

Route de Marigné, Querré Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Une randonnée en mobylette à Querré, le dimanche 27 septembre 2026.
Querré en fête vous propose une balade inédite à bord de mobylette, le dimanche 27 septembre 2026 .
Du stade de Querré, les participants peuvent s’inscrire à partir de 8h pour un départ de balade à 9h30.
Environ 40 km de balade dans une ambiance garantie!
Cette animation soutient l’association Des étoiles dans la mer, vaincre le Gliobastome.   .

Route de Marigné, Querré Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 42 02 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moped ride in Querr, on Sunday, September 27, 2026.

L’événement Querré en Mob Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Anjou bleu

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