Querré en Mob Les Hauts-d’Anjou
dimanche 27 septembre 2026 · Les Hauts-d'Anjou
Informations pratiques
Les Hauts-d’Anjou
Querré en Mob
Route de Marigné, Querré Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Une randonnée en mobylette à Querré, le dimanche 27 septembre 2026.
Querré en fête vous propose une balade inédite à bord de mobylette, le dimanche 27 septembre 2026 .
Du stade de Querré, les participants peuvent s’inscrire à partir de 8h pour un départ de balade à 9h30.
Environ 40 km de balade dans une ambiance garantie!
Cette animation soutient l’association Des étoiles dans la mer, vaincre le Gliobastome. .
Route de Marigné, Querré Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 42 02 00
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English :
A moped ride in Querr, on Sunday, September 27, 2026.
L’événement Querré en Mob Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Anjou bleu
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