Informations pratiques

Les Hauts-d’Anjou

Querré en Mob

Route de Marigné, Querré Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Une randonnée en mobylette à Querré, le dimanche 27 septembre 2026.

Querré en fête vous propose une balade inédite à bord de mobylette, le dimanche 27 septembre 2026 .

Du stade de Querré, les participants peuvent s’inscrire à partir de 8h pour un départ de balade à 9h30.

Environ 40 km de balade dans une ambiance garantie!

Cette animation soutient l’association Des étoiles dans la mer, vaincre le Gliobastome. .

Route de Marigné, Querré Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 42 02 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moped ride in Querr, on Sunday, September 27, 2026.

L’événement Querré en Mob Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Anjou bleu