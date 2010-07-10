Les P’tites Pépites L’histoire au fil de l’eau Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou
Les P’tites Pépites L’histoire au fil de l’eau Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou jeudi 6 août 2026.
Les Hauts-d’Anjou
Les P’tites Pépites L’histoire au fil de l’eau Châteauneuf-sur-Sarthe
1 Cour du Moulin Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite guidée de La Maison de la Rivière, à Châteauneuf-sur-Sarthe.
La Maison de la Rivière vous ouvrira ses portes Château de la Montchevalleraie pour une visite guidée exceptionnelle. Ce sera l’occasion de découvrir ce musée unique, dédié à la navigation
ancienne avant l’arrivée des écluses. Laissez-vous guider à travers les expositions interactives et apprenez-en plus sur le fonctionnement des moulons d’autrefois. Après ce voyage autour de l’histoire de la batellerie, la rivière n’aura plus aucun secret pour vous.
Une escapade sur l’eau, sans se mouiller vous attend ! Un moment à la fois ludique, instructif et ressourçant !
Jeudi 10 juillet à 10h
Durée 1h30
À partir de 8 ans
Gratuit
Réservation obligatoire (attention jauge limitée).
Le saviez-vous ? Le musée se visite toute l’année sur réservation pour les
groupes à partir de 12 personnes. .
1 Cour du Moulin Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, guided tour of La Maison de la Rivière, in Châteauneuf-sur-Sarthe.
L’événement Les P’tites Pépites L’histoire au fil de l’eau Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu
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