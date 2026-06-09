Le p’tit Truck de Champigné Etang du Pyron Les Hauts-d’Anjou samedi 1 août 2026.

Les Hauts-d’Anjou

Le p’tit Truck de Champigné

Etang du Pyron Champigné Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Le P’tit Truck de Champigné (Les Hauts d’Anjou) les 01 et 02 août 2026, un rendez-vous pour les amateurs de camions et belles mécaniques.

Le Ptit Truck , c’est un week-end d’animations et d’expositions de camions décorés, voitures anciennes, solex, organisé par le comité des fêtes, le premier weekend d’août, à l’étang du Pyron. Sur place, de nombreuses animations dont des Food truck, jeux pour enfants et présence d’une mascotte pour l’animation. Egalement, un vide-greniers sera organisé le 2 août. Quelques autres surprises vous attendent… .

Etang du Pyron Champigné Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 59 44 23

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English :

Le P’tit Truck de Champigné (Les Hauts d’Anjou) on August 01 and 02, 2026, a rendezvous for truck and mechanical enthusiasts.

L’événement Le p’tit Truck de Champigné Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Anjou bleu