Manoir de la Maldemeure, Manoir de la Maldemeure, Les Hauts-d’Anjou

Informations pratiques

Manoir de la Maldemeure 19 et 20 septembre Manoir de la Maldemeure Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Construit du 15e au 17e siècle, ce manoir à l’allure de maison forte compte de jolies fenêtres à meneau et une cheminée sculptée.

Samedi et dimanche // 13h à 19h

• Visite guidée sur demande

• Visite libre des extérieurs et du four à pain

• Gratuit

Manoir de la Maldemeure La Maldemeure Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire Fief connu au milieu du XIVe siècle. Le manoir connaît au moins trois périodes de construction. Le corps de logis principal, de plan rectangulaire, date sans doute, pour l’essentiel, de la deuxième moitié du XVe siècle, avec une travée de baies de la première Renaissance. Au XVIIe siècle, le manoir est redistribué avec escalier intérieur et grandes cheminées. A l’étage, les poutres maîtresses de plafonds sont décorées de torsades et motifs géométriques.

Éléments protégés MH : le manoir et son four annexe, ainsi que leur terrain d’assiette, en totalité (cad. C 999) : inscription par arrêté du 19 septembre 2006.

Construit du 15e au 17e siècle, ce manoir à l’allure de maison forte compte de jolies fenêtres à meneau et une cheminée sculptée.

©OTAB