Manoir de la Hamonnière, Manoir de la Hamonnière, Les Hauts-d’Anjou

Informations pratiques

Manoir de la Hamonnière 19 et 20 septembre Manoir de la Hamonnière Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Manoir dont le corps du logis fut édifié au 15e siècle, présentant un pavillon et un donjon

construits à la fin du 16e siècle

Samedi et dimanche // 14h à 18h

• Visite commentée des extérieurs et quelques pièces en intérieur

• Gratuit

Manoir de la Hamonnière Route d’Ecuillé Les Hauts-d’Anjou 49460 Maine-et-Loire Pays de la Loire Le château doit son nom à Messire Antoine Hamon, qui était seigneur en 1408. Le corps central, datant de la première moitié du XVe siècle, comporte une tourelle à pans coupés pour l’escalier. Une grande toiture, aussi haute que la façade, est égayée de hautes lucarnes à grands pignons aigus. Au XVe siècle, l’édifice se vit adjoindre un prolongement vers l’ouest et un pavillon d’angle ou donjon de plaisance, de trois étages dans le style renaissance. Il passe fin XVe siècle à la famille Legay. Jean Legay fonda le 29 janvier 1509 une chapelle en l’honneur de Notre-Dame. La dame Claude Leroux, veuve d’Antoine Legay, obtint le 2 février 1595 des lettres patentes, qui lui accordaient tous les droits de prééminence dans l’église, cession confirmée par lettres nouvelles du 26 août 1596 à l’encontre de l’opposition du prieur de Champigné et du seigneur de Charnacé. Ce serait là l’origine d’une légende qui raconte que le Roi Henri avait donné la terre à une jeune fille du pays qu’il aurait aimée.

Manoir dont le corps du logis fut édifié au 15e siècle, présentant un pavillon et un donjon

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