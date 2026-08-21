Manoir de la Vérouillère, Manoir de la Vérouillère, Les Hauts-d’Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de la Vérouillère · Les Hauts-d'Anjou
Informations pratiques
Manoir de la Vérouillère 19 et 20 septembre Manoir de la Vérouillère Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ancien manoir seigneurial du 12e siècle. Visite de la tour-escalier, de l’ancienne chapelle, du manège, des fours à ban, de la cour intérieure et extérieure
Samedi et dimanche // 14h à 18h
• Visite commentée avec départ toutes les heures
• Gratuit
• Chiens acceptés tenus en laisse – Accessibilité PMR
• Possibilité de pique-niquer sur place
06 07 33 14 95
Manoir de la Vérouillère Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou 49330 Châteauneuf-sur-Sarthe Maine-et-Loire Pays de la Loire Ce château seigneurial du 12e siècle s’organise autour d’une grande cour intérieure pavée. Il est transformé au 19e siècle en ferme modèle.
Ancien manoir seigneurial du 12e siècle. Visite de la tour-escalier, de l’ancienne chapelle, du manège, des fours à ban, de la cour intérieure et extérieure
©Florence Delepine
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