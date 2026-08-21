Manoir de la Vérouillère, Manoir de la Vérouillère, Les Hauts-d’Anjou

Informations pratiques

Manoir de la Vérouillère 19 et 20 septembre Manoir de la Vérouillère Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ancien manoir seigneurial du 12e siècle. Visite de la tour-escalier, de l’ancienne chapelle, du manège, des fours à ban, de la cour intérieure et extérieure

Samedi et dimanche // 14h à 18h

• Visite commentée avec départ toutes les heures

• Gratuit

• Chiens acceptés tenus en laisse – Accessibilité PMR

• Possibilité de pique-niquer sur place

06 07 33 14 95

Manoir de la Vérouillère Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou 49330 Châteauneuf-sur-Sarthe Maine-et-Loire Pays de la Loire Ce château seigneurial du 12e siècle s’organise autour d’une grande cour intérieure pavée. Il est transformé au 19e siècle en ferme modèle.

Ancien manoir seigneurial du 12e siècle. Visite de la tour-escalier, de l’ancienne chapelle, du manège, des fours à ban, de la cour intérieure et extérieure

©Florence Delepine