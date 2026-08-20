Église Notre-Dame de Séronnes, Église Notre Dame de Séronnes, Les Hauts-d’Anjou

Informations pratiques

Église Notre-Dame de Séronnes 19 et 20 septembre Église Notre Dame de Séronnes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Charmante église élevée au 12e siècle, qui domine la vallée de la Sarthe. Elle est reprise au cours des siècles suivants avec notamment l’édification de voûtes de style gothique Plantagenêt. Elle est finalement décorée de fresques au 13e puis au 16e siècle.

Samedi et dimanche // 14h30 à 18h

• Visite libre avec supports explicatifs

• Gratuit

02 41 69 84 89

Église Notre Dame de Séronnes Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou 49330 Châteauneuf-sur-Sarthe Maine-et-Loire Pays de la Loire L’église est un bel exemple du style gothique Plantagenêt (ou style angevin). Celui-ci se caractérise par des voûtes où les sommets des croisées d’ogives sont plus élevés que des arcs doubleaux et formeret. Les croisées et les liernes à tores apparents que l’on trouve à Notre-Dame dont caractéristiques de la seconde époque de ce style.

Charmante église élevée au 12e siècle, qui domine la vallée de la Sarthe. Elle est reprise au cours des siècles suivants avec notamment l’édification de voûtes de style gothique Plantagenêt.

©OTAB