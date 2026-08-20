Maison de la Rivière, Maison de la Rivière, Les Hauts-d’Anjou

Informations pratiques

Maison de la Rivière 19 et 20 septembre Maison de la Rivière Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Espace d’exposition et de découverte qui retrace l’histoire particulière de la batellerie et de l’activité qui régnait sur les rivières du bassin de la Maine, du Moyen Âge à nos jours. À voir sur place : collection d’objets, nombreuses reconstitutions, maquette de 12 m illustrant les différents aménagements sur les rivières de l’Oudon, de la Mayenne, de la Sarthe et du Loir, entre chaussées et moulins, portes marinières et écluses à sas.

Samedi et dimanche // 15h à 18h

• Visite guidée en continu

• Durée 1h

• Gratuit

02 41 92 86 83

Maison de la Rivière Cour moulin 49220 Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou 49330 Châteauneuf-sur-Sarthe Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241928683 Cette visite propose de découvrir l’histoire de la batellerie et la vie au rythme de la rivière, du XXe siècle à nos jours. Le parcours évoque notamment le témoignage des mariniers Branchereau, le travail sur les gabares, les vaporistes, ainsi que l’Union et les chantiers de Juvardeil.

La visite comprend également une présentation de l’histoire du moulin de Châteauneuf-sur-Sarthe, de son barrage et de l’écluse.

Espace d’exposition et de découverte qui retrace l’histoire particulière de la batellerie et de l’activité qui régnait sur les rivières du bassin de la Maine, du Moyen Âge à nos jours. À voir sur : m…

©OTAB