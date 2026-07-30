Habille-toi, on sort ! Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou
mercredi 14 octobre 2026 · Châteauneuf-sur-Sarthe · Les Hauts-d'Anjou
Informations pratiques
Les Hauts-d’Anjou
Habille-toi, on sort ! Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien
Châteauneuf-sur-Sarthe 2 Rue des Fontaines Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 15:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Théâtre à la salle d’entrepôt de Châteauneuf-sur-Sarthe, le mercredi 14 octobre à 15h.
L’infinie beauté d’une relation père-fille.
Pour entrer dans cette histoire, il te faut d’abord passer par un parc, emprunter ses chemins, croiser des promeneurs, les animaux qui y vivent. Dans ce parc, il y a un arbre.
C’est l’arbre à branches. C’est un arbre dont les branches ne poussent pas vers le ciel. Elles poussent couchées, tu peux t’allonger dessus, c’est comme une cabane pour te cacher. Blottie au milieu de ces branches, tu penses à la course de caisse à savon à laquelle tu veux participer durant la fête annuelle du parc. De là-haut, tu regardes ton père qui tourne et se retourne, il ne te voit pas.
Dans un espace où fils électriques et fils narratifs s’entremêlent, une fillette découvre qu’elle peut dire Non à son père et que, grâce à ses amis, il n’est pas de chemin dont on ne peut revenir. .
Châteauneuf-sur-Sarthe 2 Rue des Fontaines Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
At the Châteauneuf-sur-Sarthe warehouse hall, Wednesday, October 14, at 3:00 p.m.
L’événement Habille-toi, on sort ! Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu
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