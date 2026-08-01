Stage journée junior à Anjou Golf Champigné Champigné Les Hauts-d’Anjou
mercredi 12 août 2026 · Champigné · Les Hauts-d'Anjou
Informations pratiques
Les Hauts-d’Anjou
Stage journée junior à Anjou Golf Champigné
Champigné Anjou Golf Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Une journée complète de golf, de jeux et de bonne humeur pour les 7-16 ans, le mercredi 29 juillet ou mercredi 12 août, de 10h à 18h.
Stage journée junior, le golf en mode centre aéré ! Une journée complète de golf, de jeux et de bonne humeur pour les 7-16 ans, le mercredi 29 juillet ou mercredi 12 août, de 10h à 18h.
Au programme golf le matin avec mini-ateliers et animations, pique-nique tous ensemble, temps libre et jeux, puis parcours et mises en situation l’après-midi. De quoi progresser tout en passant une vraie journée entre copains !
Matériel fourni aucun équipement nécessaire, débutants bienvenus
10 € la journée, pique-nique à apporter, ou formule repas au restaurant à 12 € (plat + dessert)
Places limitées inscription obligatoire .
Champigné Anjou Golf Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 20 23 48 18 guillaume.progolf@gmail.com
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English :
A full day of golf, games, and fun for kids ages 7–16, on Wednesday, July 29, or Wednesday, August 12, from 10 a.m. to 6 p.m.
L’événement Stage journée junior à Anjou Golf Champigné Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Anjou bleu
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