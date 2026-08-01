Stage journée junior à Anjou Golf Champigné Champigné Les Hauts-d’Anjou

Informations pratiques

Les Hauts-d’Anjou

Stage journée junior à Anjou Golf Champigné

Champigné Anjou Golf Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Une journée complète de golf, de jeux et de bonne humeur pour les 7-16 ans, le mercredi 29 juillet ou mercredi 12 août, de 10h à 18h.

Stage journée junior, le golf en mode centre aéré ! Une journée complète de golf, de jeux et de bonne humeur pour les 7-16 ans, le mercredi 29 juillet ou mercredi 12 août, de 10h à 18h.

Au programme golf le matin avec mini-ateliers et animations, pique-nique tous ensemble, temps libre et jeux, puis parcours et mises en situation l’après-midi. De quoi progresser tout en passant une vraie journée entre copains !

Matériel fourni aucun équipement nécessaire, débutants bienvenus

10 € la journée, pique-nique à apporter, ou formule repas au restaurant à 12 € (plat + dessert)

Places limitées inscription obligatoire .

Champigné Anjou Golf Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 20 23 48 18 guillaume.progolf@gmail.com

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English :

A full day of golf, games, and fun for kids ages 7–16, on Wednesday, July 29, or Wednesday, August 12, from 10 a.m. to 6 p.m.

L’événement Stage journée junior à Anjou Golf Champigné Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Anjou bleu