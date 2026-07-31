Habille-toi, on sort ! Ti Fil à Linge Jerem Querré Les Hauts-d’Anjou

Informations pratiques

Les Hauts-d’Anjou

Habille-toi, on sort ! Ti Fil à Linge Jerem

Querré 5 Rue Célestin Port Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 10:00:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

Spectacle jeune public Ti Fil à Linge, présenté le mercredi 09 décembre à la salle des fêtes de Querré.

Ciné-concert d’objets

C’est l’histoire d’un gamin sur le terrain là-bas, sous la corde à linge. Le fil flotte en l’air, chargé de fabulations vestimentaires pull-vache, cravate-serpent, veste-poisson… Le gamin s’évade dans ses rêveries. Pour tromper l’ennui, il se met à chanter, à jouer de la musique avec une bouteille de grenadine, une guitare bidon d’huile… Un petit personnage apparaît, magique et insaisissable. Un jeu du chat et de la souris commence au rythme de la musique ! Une échappée immersive pour les plus petits.

JereM chante un français poétique, rythmique et rebondissant. Son chant s’accompagne d’un jeu de guitare chaloupé, imprégné d’Afrique du Nord et de l’Ouest, de la Réunion, des Caraïbes. .

Querré 5 Rue Célestin Port Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

Ti Fil %E0 Linge, a show for young audiences, will be presented on Wednesday, December 9, at the Salle des Fêtes in Querr%E9.

L’événement Habille-toi, on sort ! Ti Fil à Linge Jerem Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Anjou bleu