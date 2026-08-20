Rallye pédestre « autour de la rivière », Châteauneuf-sur-Sarthe, Les Hauts-d’Anjou

Informations pratiques

Rallye pédestre « autour de la rivière » 19 et 20 septembre Châteauneuf-sur-Sarthe Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Point de départ : place du Moulin

Randonnée pédestre ludique et culturelle à la découverte du patrimoine naturel et historique de Chateauneuf : visites de l’église du Xe siècle, manoirs, four à chaux, boule de fort, observations de « curiosités ». Une sortie en famille, entre amis, avec quizz photos et chasse au trésor.

Animation proposée par l’association « Les H’Anjoués »

Samedi // 14h à 18h

Dimanche // 10h à 17h

• Durée du parcours : 1h30 à 2h

• Dernier départ recommandé à 16h30 l’après-midi

• Un circuit adulte (7km) et un circuit famille enfants (4 km)

• Gratuit

• Parking et toilettes sur le lieu de départ

Plus d’infos : leshanjoues@gmail.com

06 16 92 07 07

Châteauneuf-sur-Sarthe Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou 49330 Châteauneuf-sur-Sarthe Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « mailto:leshanjoues@gmail.com »}] Châteauneuf-sur-Sarthe naît au Moyen Âge autour d’une forteresse construite vers 1131 par Geoffroy Plantagenêt, comte d’Anjou, pour surveiller les seigneurs de Sablé. Le château, le pont et la ville fortifiée s’installent au bord de la Sarthe, supplantant progressivement l’ancien centre de Séronnes.

Grâce à sa position sur la rivière et à ses foires et marchés, Châteauneuf devient un important centre commercial local.

À l’époque moderne, le château perd progressivement son rôle militaire, tandis que la ville conserve son importance commerciale. La Révolution en fait un chef-lieu de district, puis le XIXᵉ siècle transforme profondément le bourg avec le nouveau pont, les quais, l’écluse, le moulin et les fours à chaux.

Point de départ : place du Moulin

©Florence Delepine