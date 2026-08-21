Manoir de la Coutardière, Manoir de la Coutardière, Les Hauts-d’Anjou

Informations pratiques

Manoir de la Coutardière 19 et 20 septembre Manoir de la Coutardière Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Manoir des 15e, 16e et 17e siècles présentant une façade ornée d’élégantes fenêtres à pilastres cannelés. Face au logis, la chapelle Saint-Antoine-de-Padoue datant du début du 16e siècle est ornée de peintures murales.

Samedi // 14h à 17h

Dimanche // 14h à 17h

• Visite libre de la chapelle et des extérieurs

(documents explicatifs)

• Gratuit

• Chiens non acceptés – Accessibilité PMR partielle

Manoir de la Coutardière 5386 La Coutardière (Brissarthe) 49330 Les Hauts d’Anjou Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire Ce manoir, construit entre les 15e et 17e siècles, se distingue par la richesse et la diversité de son architecture patrimoniale. Sa façade élégante est notamment ornée de fenêtres à pilastres cannelés, révélant le savoir-faire des artisans de l’époque.

La chapelle Saint-Antoine de Padoue, édifiée au début du 16e siècle et récemment restaurée, abrite de remarquables peintures murales anciennes, témoins de l’histoire religieuse et artistique du site.

Manoir des 15e, 16e et 17e siècles présentant une façade ornée d’élégantes fenêtres à pilastres cannelés. Face au logis, la chapelle Saint-Antoine-de-Padoue datant du début du 16e siècle

©Albane de Saint-Rémy