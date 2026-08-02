Auditions Estivales d’Orgue 2026 Langres
dimanche 2 août 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Auditions Estivales d’Orgue 2026
CATHEDRALE SAINT-MAMMES Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16
Tout public
Auditions d’orgues au sein de la Cathédrale de Langres.
Au programme
02/08/2025 Concert de Thierry COLAS (organiste à Saint-Dizier)
09/08/2025 Concert de Marie DENIS (organiste à Bruxelles)
16/08/20245- Concert de Regis FOUCARD (organiste à Langres) .
CATHEDRALE SAINT-MAMMES Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 89 28 17 77
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English :
L’événement Auditions Estivales d’Orgue 2026 Langres a été mis à jour le 2026-07-30 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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