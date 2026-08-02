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Auditions Estivales d’Orgue 2026 Langres

dimanche 2 août 2026 · Langres

Auditions Estivales d’Orgue 2026 Langres

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
CATHEDRALE SAINT-MAMMES
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Auditions Estivales d’Orgue 2026

CATHEDRALE SAINT-MAMMES Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16

Tout public
Auditions d’orgues au sein de la Cathédrale de Langres.
Au programme

02/08/2025 Concert de Thierry COLAS (organiste à Saint-Dizier)
09/08/2025 Concert de Marie DENIS (organiste à Bruxelles)
16/08/20245- Concert de Regis FOUCARD (organiste à Langres)   .

CATHEDRALE SAINT-MAMMES Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 89 28 17 77 

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English :

L’événement Auditions Estivales d’Orgue 2026 Langres a été mis à jour le 2026-07-30 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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