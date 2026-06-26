Informations pratiques

Limoges

Augustoritum Sur les pas de la ville antique Visite Guidée

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Depuis les gravures de Jean-Claude Golvin jusqu’aux maquettes du musée des Beaux-Arts en passant par la mosaïque conservée à la Bfm, décelez les traces de la présence gallo-romaine à travers la ville.

– Visite de 2h, accessible PMR.

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou

sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la

réservation .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Augustoritum Sur les pas de la ville antique Visite Guidée

L’événement Augustoritum Sur les pas de la ville antique Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole