Augustoritum Sur les pas de la ville antique Visite Guidée Limoges
jeudi 23 juillet 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Augustoritum Sur les pas de la ville antique Visite Guidée
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Depuis les gravures de Jean-Claude Golvin jusqu’aux maquettes du musée des Beaux-Arts en passant par la mosaïque conservée à la Bfm, décelez les traces de la présence gallo-romaine à travers la ville.
– Visite de 2h, accessible PMR.
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou
sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la
réservation .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Augustoritum Sur les pas de la ville antique Visite Guidée
L’événement Augustoritum Sur les pas de la ville antique Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole
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