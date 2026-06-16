Limoges

Visite guidée de l’exposition

1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-06 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-25 2026-07-27

Le Musée des Beaux Arts de Limoges propose des visites guidées de l’exposition Lecture(s) accompagnées d’un guide-conférencier pour lire les œuvres contemporaines, relire les œuvres plus classiques de la collection et écouter leurs dialogues. .

1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10

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English : Visite guidée de l’exposition

L’événement Visite guidée de l’exposition Limoges a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Limoges Métropole