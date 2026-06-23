Exposition Paul Mondain Place Saint Pierre Limoges
Exposition Paul Mondain Place Saint Pierre Limoges samedi 4 juillet 2026.
Limoges
Exposition Paul Mondain
Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Suite à l’exposition Paul Mondain à la Galerie Vincent Pécaud pendant l’été 2024, une nouvelle exposition est organisée au Pavillon du Verdurier. En arrivant à Limoges en 1951, Paul MONDAIN, peintre et psychiatre, a pu faire exploser ses talents artistiques tout en libérant son art médical par des méthodes thérapeutiques révolutionnaires qui comportaient ce que l’on appelle aujourd’hui l’art thérapie . Plusieurs conférences y seront organisées, en association avec l’hôpital psychiatrique de Limoges.
Nocturnes jusqu’à 22h les 7 et 11 juillet.
Exposition avec le soutien la Ville de Limoges. .
Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 34 98 65
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English : Exposition Paul Mondain
L’événement Exposition Paul Mondain Limoges a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Limoges Métropole
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