Ault en musiques Concert Un air de… Frédéric Chopin Ault
Ault en musiques Concert Un air de… Frédéric Chopin Ault lundi 6 juillet 2026.
Ault en musiques Concert Un air de… Frédéric Chopin
Rue du Moulin Ault Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Avec Alexandra Lescure, piano; Etienne Kippellen, musicologue.
Et la participation de David Louwerse, violoncelle, à un duo avec Alexandra Lescure pour un hommage à Paul Paray (1886-1979), à l’occasion des 140 ans de sa naissance au Tréport.
Avec Alexandra Lescure, piano; Etienne Kippellen, musicologue.
Et la participation de David Louwerse, violoncelle, à un duo avec Alexandra Lescure pour un hommage à Paul Paray (1886-1979), à l’occasion des 140 ans de sa naissance au Tréport. .
Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 09 04 59 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With Alexandra Lescure, piano; Etienne Kippellen, musicologist.
And the participation of David Louwerse, cello, in a duet with Alexandra Lescure for a tribute to Paul Paray (1886-1979), on the 140th anniversary of his birth in Le Tréport.
L’événement Ault en musiques Concert Un air de… Frédéric Chopin Ault a été mis à jour le 2025-12-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS