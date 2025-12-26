Ault en musiques Concert Un air de… Frédéric Chopin Ault

Ault en musiques Concert Un air de… Frédéric Chopin

2026-07-06 20:00:00

Avec Alexandra Lescure, piano; Etienne Kippellen, musicologue.

Et la participation de David Louwerse, violoncelle, à un duo avec Alexandra Lescure pour un hommage à Paul Paray (1886-1979), à l’occasion des 140 ans de sa naissance au Tréport.

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France

English :

With Alexandra Lescure, piano; Etienne Kippellen, musicologist.

And the participation of David Louwerse, cello, in a duet with Alexandra Lescure for a tribute to Paul Paray (1886-1979), on the 140th anniversary of his birth in Le Tréport.

