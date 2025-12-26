Ault en musiques Concert Un air de… Tango Ault
Ault en musiques Concert Un air de… Tango
Rue du Moulin Ault Somme
Début : 2026-07-09 20:00:00
2026-07-09
Avec Guillaume Hodeau, bandonéon; Renaud Bary, contrebasse; Pierre-Olivier Queyras, violon; Christophe Henry, piano.
Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 09 04 59 37
English :
With Guillaume Hodeau, bandoneon; Renaud Bary, double bass; Pierre-Olivier Queyras, violin; Christophe Henry, piano.
