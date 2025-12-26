Ault en musiques Concert Un air de… Tango Ault

Ault en musiques Concert Un air de… Tango

Rue du Moulin Ault Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Avec Guillaume Hodeau, bandonéon; Renaud Bary, contrebasse; Pierre-Olivier Queyras, violon; Christophe Henry, piano.

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 09 04 59 37

English :

With Guillaume Hodeau, bandoneon; Renaud Bary, double bass; Pierre-Olivier Queyras, violin; Christophe Henry, piano.

