Ault en musiques Concert Un air de… Wolfgang Amadeus Mozart Ault

Ault en musiques Concert Un air de… Wolfgang Amadeus Mozart
6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault Somme
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05
2026-07-05
Avec Michel Lethiec, clarinette; Karine Lethiec, alto; Saskia Lethiec, violon; Pierre-Olivier Queyras, violon; David Louwerse (violoncelle).
Au programme Œuvres de Mozart, Brahms, Gershwin, musique Klezmer…
6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 09 04 59 37
English :
With Michel Lethiec, clarinet; Karine Lethiec, viola; Saskia Lethiec, violin; Pierre-Olivier Queyras, violin; David Louwerse (cello).
Program: works by Mozart, Brahms, Gershwin, Klezmer music…
