Ault en musiques Concert Un air de… Wolfgang Amadeus Mozart

6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Avec Michel Lethiec, clarinette; Karine Lethiec, alto; Saskia Lethiec, violon; Pierre-Olivier Queyras, violon; David Louwerse (violoncelle).

Au programme Œuvres de Mozart, Brahms, Gershwin, musique Klezmer…

Avec Michel Lethiec, clarinette; Karine Lethiec, alto; Saskia Lethiec, violon; Pierre-Olivier Queyras, violon; David Louwerse (violoncelle).

Au programme Œuvres de Mozart, Brahms, Gershwin, musique Klezmer… .

6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 09 04 59 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Michel Lethiec, clarinet; Karine Lethiec, viola; Saskia Lethiec, violin; Pierre-Olivier Queyras, violin; David Louwerse (cello).

Program: works by Mozart, Brahms, Gershwin, Klezmer music…

L’événement Ault en musiques Concert Un air de… Wolfgang Amadeus Mozart Ault a été mis à jour le 2025-12-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS