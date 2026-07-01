Auriac en Fête Auriac
samedi 25 juillet 2026 · Auriac
Informations pratiques
Auriac
Auriac en Fête
Auriac Corrèze
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 22:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26
Le village d’Auriac est en fête pendant trois jours avec des animations conviviales pour tous les publics. Au programme bal disco, rencontres sportives, repas dansant, randonnée pédestre, trail, repas champêtre, concours de pétanque et feu d’artifice. Les animations sont organisées par le Club d’Animation Auriacois avec la participation de la société de chasse et de la municipalité. .
Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 23 02
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English : Auriac en Fête
L’événement Auriac en Fête Auriac a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
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