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AGENDA · Auriac

Auriac en Fête Auriac

samedi 25 juillet 2026 · Auriac

Auriac en Fête Auriac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
22:30:00
Ville
19220 Auriac
Département
Corrèze
Tarif
20 Tarif de base plein tarif

Auriac

Auriac en Fête

Auriac Corrèze

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 22:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Le village d’Auriac est en fête pendant trois jours avec des animations conviviales pour tous les publics. Au programme bal disco, rencontres sportives, repas dansant, randonnée pédestre, trail, repas champêtre, concours de pétanque et feu d’artifice. Les animations sont organisées par le Club d’Animation Auriacois avec la participation de la société de chasse et de la municipalité.   .

Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 23 02 

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English : Auriac en Fête

L’événement Auriac en Fête Auriac a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme

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