Informations pratiques

Auriac

Auriac en Fête

Auriac Corrèze

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 22:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Le village d’Auriac est en fête pendant trois jours avec des animations conviviales pour tous les publics. Au programme bal disco, rencontres sportives, repas dansant, randonnée pédestre, trail, repas champêtre, concours de pétanque et feu d’artifice. Les animations sont organisées par le Club d’Animation Auriacois avec la participation de la société de chasse et de la municipalité. .

Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 23 02

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English : Auriac en Fête

L’événement Auriac en Fête Auriac a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme