Bal Summer Dream Auriac en fête Auriac
samedi 25 juillet 2026 · Auriac
Informations pratiques
Auriac
Bal Summer Dream Auriac en fête
Auriac Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 22:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Dans le cadre d’Auriac en fête, le Club d’Animation Auriacois propose une grande soirée dansante avec les DJ Florum et DJ Manu. Une ambiance estivale est au rendez-vous avec animation musicale, sonorisation, éclairage, effets CO₂, pyrotechnie, espace maquillage, goodies et autres surprises. .
Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 23 02
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English : Bal Summer Dream Auriac en fête
L’événement Bal Summer Dream Auriac en fête Auriac a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
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