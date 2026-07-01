Informations pratiques

Auriac

Bal Summer Dream Auriac en fête

Auriac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 22:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre d’Auriac en fête, le Club d’Animation Auriacois propose une grande soirée dansante avec les DJ Florum et DJ Manu. Une ambiance estivale est au rendez-vous avec animation musicale, sonorisation, éclairage, effets CO₂, pyrotechnie, espace maquillage, goodies et autres surprises. .

Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 23 02

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English : Bal Summer Dream Auriac en fête

L’événement Bal Summer Dream Auriac en fête Auriac a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme