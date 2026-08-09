Informations pratiques

Aurignac

AURIGNAC SOUS PRESSION

SALLE POLYVALENTE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Comme chaque année, rejoins les passionné(e)s de bière artisanale, de belles motos et de voitures de collection lors du festival Aurignac Sous Pression !

Aurignac Sous Pression c’est des brasseurs artisanaux, des belles motos, de la bonne musique, de la restauration sans réservation, des voitures de collection et tout plein d’animations qui vous raviront !

Vous retrouverez tout au long du week-end le salon des brasseries artisanales et des brasseurs amateurs 12 brasseurs présents avec notamment dégustation et vente de bières artisanales. Rassemblement de motos et de voitures de collection ; artisans exposants, exposants motos, stands de l’univers de la moto.

Initiation et concours de fléchettes avec les ‘’Woodpeckers’’ de Saint-Martory.

Animations enfants.

Restauration sans réservation. .

SALLE POLYVALENTE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Like every year, join fans of craft beer, motorcycles and classic cars at the Aurignac Sous Pression festival!

L’événement AURIGNAC SOUS PRESSION Aurignac a été mis à jour le 2026-08-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE