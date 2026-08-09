AURIGNAC SOUS PRESSION Aurignac
vendredi 2 octobre 2026 · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
AURIGNAC SOUS PRESSION
SALLE POLYVALENTE Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Comme chaque année, rejoins les passionné(e)s de bière artisanale, de belles motos et de voitures de collection lors du festival Aurignac Sous Pression !
Aurignac Sous Pression c’est des brasseurs artisanaux, des belles motos, de la bonne musique, de la restauration sans réservation, des voitures de collection et tout plein d’animations qui vous raviront !
Vous retrouverez tout au long du week-end le salon des brasseries artisanales et des brasseurs amateurs 12 brasseurs présents avec notamment dégustation et vente de bières artisanales. Rassemblement de motos et de voitures de collection ; artisans exposants, exposants motos, stands de l’univers de la moto.
Initiation et concours de fléchettes avec les ‘’Woodpeckers’’ de Saint-Martory.
Animations enfants.
Restauration sans réservation. .
SALLE POLYVALENTE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Like every year, join fans of craft beer, motorcycles and classic cars at the Aurignac Sous Pression festival!
L’événement AURIGNAC SOUS PRESSION Aurignac a été mis à jour le 2026-08-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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