Informations pratiques

Aurignac

MA RANDO NATURE LES VESTIGES DE L’HISTOIRE

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12 21:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez randonner sur les vestiges du passé autour du village d’Aurignac.

Haute-Garonne Tourisme vous invite à randonner sur les collines autour d’Aurignac avec un départ depuis le Musée de l’Aurignacien.

Cette randonnée proposée par Haute-Garonne Tourisme est organisée en collaboration avec le CDRP31 (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre).

Cette randonnée Les Vestiges de l’Histoire vous permettra de traverser le temps de la Préhistoire à nos jours, avec une contemplation du coucher du soleil et un retour à la lampe frontale. Avant la randonnée, il sera possible de visiter le musée de l’Aurignacien.

Départ et retour depuis le Musée de l’Aurignacien.

Détails 13km , durée 6h00, dénivelé 441md+, difficulté moyen.

Sur inscription via le lien HelloAsso au tarif de 5€ par personne. 5 .

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come hike among the ruins of the pass%E9 around the village of Aurignac.

L’événement MA RANDO NATURE LES VESTIGES DE L’HISTOIRE Aurignac a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE