MA RANDO NATURE LES VESTIGES DE L’HISTOIRE Aurignac
samedi 12 septembre 2026 · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
MA RANDO NATURE LES VESTIGES DE L’HISTOIRE
MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12 21:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez randonner sur les vestiges du passé autour du village d’Aurignac.
Haute-Garonne Tourisme vous invite à randonner sur les collines autour d’Aurignac avec un départ depuis le Musée de l’Aurignacien.
Cette randonnée proposée par Haute-Garonne Tourisme est organisée en collaboration avec le CDRP31 (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre).
Cette randonnée Les Vestiges de l’Histoire vous permettra de traverser le temps de la Préhistoire à nos jours, avec une contemplation du coucher du soleil et un retour à la lampe frontale. Avant la randonnée, il sera possible de visiter le musée de l’Aurignacien.
Départ et retour depuis le Musée de l’Aurignacien.
Détails 13km , durée 6h00, dénivelé 441md+, difficulté moyen.
Sur inscription via le lien HelloAsso au tarif de 5€ par personne. 5 .
MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come hike among the ruins of the pass%E9 around the village of Aurignac.
L’événement MA RANDO NATURE LES VESTIGES DE L’HISTOIRE Aurignac a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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