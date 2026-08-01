CONCERT SOPHISTICATED CATS LA CAFETIERE Aurignac
vendredi 28 août 2026 · LA CAFETIERE · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
CONCERT SOPHISTICATED CATS
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:45:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Rythm’n blues, swing… Ça va guincher !
C’est la grosse Fête ! la saison des concerts de l’été s’achève, alors on va danser !!
C’est la nouvelle formation menée par Damien Daigneau (ex Money Makers, Doolin’) au piano et au chant mais aussi à la guitare . Accompagné de Jean-Philippe Soler à la contrebasse (Money Makers, Dirty Fonzy) et de Joris Lucchèse à la batterie (Swing Vandals, BRUG), ils vont vous transporter et vous faire danser au travers de leur répertoire Rock’n’roll, Blues mais aussi Country.
Habitués de la scène et chouchous des danseurs, leur musique vous fera inévitablement bouger du pied. Avec des centaines de concerts à travers l’Europe au sein des Money Makers, les Sophisticated Cats profitent d’une expérience solide sachant s’adapter et tirer le meilleur d’un lieu et d’un public. Rock’n’roll, danse et bonne humeur seront les maîtres-mots.
Gratuit Restauration sur place et sur réservation ! .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
R&B, swing… %C7Let’s get this party started!
L’événement CONCERT SOPHISTICATED CATS Aurignac a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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