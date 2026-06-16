FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ AURIGNAC MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

Aurignac

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ AURIGNAC

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Annulé en cas de pluie Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 22:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Après les visites touristiques, venez assister au concert AZAHAR

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

*9h > découverte d’Aurignac avec le club Randosave de l’abri préhistorique aux ruelles de la cité médiévale

Le parcours vous mènera jusqu’au panorama de la colline de Joulin, offrant un regard unique sur le territoire. Entre vestiges, paysages et mémoire des lieux, l’histoire se dévoile au fil des pas.

Une randonnée riche en patrimoine et en nature, pour saisir toute l’âme d’Aurignac.

RDV : parking du Musée - avenue de Bénabarre, 31420 Aurignac

Durée : 2h

Informations pratiques : 5,5 km, dénivelé cumulé 210 m

*14h30 > visite commentée du Musée de l’Aurignacien

Le musée invite tous les passionnés de Préhistoire, amateurs de découvertes culturelles et curieux de tous horizons, à aller à la rencontre des Aurignaciens, premiers hommes anatomiquement modernes qui vécurent en Europe il y a environ 35 000 ans.

RDV : musée de l’Aurignacien avenue de Bénabarre, 31420 Aurignac

Durée : 45min

*16h30 > visite de La Fée Spiruline avec Sabine Pagnac, productrice de spiruline

Depuis 2019, Sabine produit une spiruline artisanale et 100% naturelle dans une petite ferme familiale sur la commune d’Aurignac.

Elle s’attache à produire une spiruline de très haute qualité nutritionnelle et gustative, cultivée dans de l’eau de source. On aime son parfum doux et son goût subtil. Cultivée, récoltée, rincée, et séchée à la ferme, elle conditionne elle-même la spiruline.

RDV : Cassaret, chemin Lasbordes, 31420 Aurignac

Durée : 1h

*10h-13h et 15h-18h > accès libre au château Comtal et son donjon avec le code 31 notes d’été transmis au passage en caisse

Le château Comtal et son donjon restauré s’imposent dans le paysage. Ce Château, édifié au 13ème siècle, témoigne de la place forte qu’occupait Aurignac au Moyen-âge comme chef-lieu d’une importante châtellenie des Comtes de Comminges.

Le Musée de l’Aurignacien sera gratuit et en accès libre toute la journée.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 19H

19h, 20h > ARTS DE LA RUE

STRAP

Chorégraphie de natation synchronisée en période de sécheresse

Trois nageurs, sportifs et compétiteurs imperturbables appliquent une chorégraphie minutieuse. En contrepoint statique au dynamisme physique du trio sportif, la maître nageuse porte sur ce ballet un œil distrait. Au micro un commentateur danois sur-attentif et passionné remplit l’espace sonore avec rythme et précision, son flot de paroles incoercible et rapide s’accordant à la Second Waltz de Dmitri Shostakovich.

Distribution Florent Barré, Loïc Derouineau, Joséphine Picard, Rémi Pucheu, Julien Rozan : comédien·nes

Durée 20 min

20h30 > CONCERT

AZAHAR

Bal latino voix puissantes, rythmes joyeux et invitation à danser

De la cueca chilienne aux rythmes afro-colombiens en passant par les valses péruviennes et le son jarocho mexicain, ces musiciennes passionnées de musiques traditionnelles interprètent compositions et airs populaires, en jouant de leurs différentes influences.

La poésie des textes portée par des voix puissantes et des rythmes joyeux, vous entraîneront dans la danse !

Distribution Violeta Jarero chant, jarana, percussions Rayra Maciel percussions, chant Agathe Pitarch accordéon, chant, percussions

Durée 1h15-1h30

En partenariat avec La Cafetière + logo comme à la maison .

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Annulé en cas de pluie Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

After sightseeing, come see the AZAHAR concert

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ AURIGNAC Aurignac a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE