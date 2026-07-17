Danger Zoo – Concerts été 2026 – La Cafetière, La Cafetière, Aurignac

Informations pratiques

Danger Zoo – Concerts été 2026 – La Cafetière Mercredi 19 août, 19h00 La Cafetière Haute-Garonne

Participation Libre mais nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T19:00:00+02:00 – 2026-08-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T19:00:00+02:00 – 2026-08-19T21:00:00+02:00

Avec sa voix cassée et voilée, Danger Zoo se retrouve bloquée dans un entre deux mondes, entre celui de oui-oui et de Rachida Dati.

Originaire de Saint-Nazaire, là où le béton armé lui apprend à chanter,

Zoé Beaudouin choisit la satire dans ses chansons comme terrain de jeu. C’est aux Beaux – Arts de Rennes qu’ elle choisit le camp des surréalistes.

À 31 ans, elle porte sa mustang comme une carapace faussement naïve pour piquer et se venger de la lâcheté des adultes, piégés dans la violence du quotidien. La légèreté de ses mots rivalise avec la conscience de la mort.

Heureusement, elle n’est pas seule, le fantôme de Boris Vian et la magie de Philippe Katerine l’accompagnent. Élève sérieuse du bluegrass et du répertoire folk, son jeu de guitare mèle ses influences paysages loufoques au désert western. Les refrains entêtants aux allures« comptines-pop » contrastent avec les parties énervées country des refrains danger zooesque.

Elle sort son deuxième EP 2025,”Feng Shui” qui questionne et titille la contagion du développement personnel ambiant. Cela l’amène aux pré-sélections des Inouis du Printemps de Bourges en janvier. Mains sur le volant d’une cadillac volante, c’est sa voix timbrée et rugissante qui rappelle celle de l’acadienne Lisa Leblanc. Une bretonne en acadie , ça va de pair. Tombée en amour de la culture québécoise , elle rencontre la ville de Petite-Vallée en mars 2026, grâce au dispositif Le Grand Partage Occitanie/Gaspésie. Ce n’est que le début de sa relation et goût pour la poésie des mots résonnants et décomplexés du Québec.

Aux amoureux de Thelma et Louise, des créatures de Claude Ponti et des monstres à roller, prenez place dans une bulle cathartique où les gros maux et les disgracieux ont le droit d’êtres beaux. Sacré citrouille

Participation Libre mais nécessaire

Restauration sur place !

La Cafetière 26 rue Saint Michel 31420 AURIGNAC Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacafetiere-aurignac.fr/ »}] [{« data »: {« author »: « Danger Zoo », « cache_age »: 86400, « description »: « ud83eudeceVidu00e9o Live tournu00e9e au Club u00e0 Rodez(12) le 10 janvier 2025n///nnu25ba Follow Danger Zoo !nud83dudc3dInstagram : u00a0https://www.instagram.com/dangerzoomusic/nud83eudd76 Facebook : u00a0https://www.facebook.com/dangerzoomusic/nud83dude08 Links : https://www.submithub.com/link/dangerzoonnu25baListen Danger Zoo ! nud83cudf53www.youtube.com/@UCsRF5MtOzqxzdpPmq5xu6hw nud83dudfe2 Spotify : https://open.spotify.com/artist/6eun0iTGlOOrDC5BbFL9zV?si=d5H0usmaQLWBF3BvP8a7cQnud83dudcca Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/266039712nud83dudfe0 Apple : https://music.apple.com/fr/artist/danger-zoo/1746592054?l=en-GBnn///LINE UPnZou00e9 Beaudouin : chant et guitarenVincent Chaine : guitare soliste nBaptiste Desmidt : guitare bassenTristan Bocquet : batterie : trombonennEcriture et composition : Zou00e9 Beaudouinnn. CREDITSnRu00e9alisation : Les Incultu00e9s nCadrage : Marine Cerles, Alex Vda nMontage : Tristan BocquetnLumiu00e8res : Olivier LefebvrenPrise de son : Olivier LefebvrenMixage & mastering : Olivier Lefebvrennu25ba Nos partenairesnOCTOPUS : Parcours d’Artiste 2024/2025 https://federation-octopus.orgnLE CLUB RODEZ : https://leclubrodez.com/lequipe/nLES INCULTES : https://incultes.frnnMerci u00e0 toute l’u00e9quipe du Club de nous avoir accueilli en ru00e9sidence toute la semaine. Merci u00e0 Octopus, merci u00e0 Georges Veyres pour ce coaching scu00e9nique ud83dudd25 », « type »: « video », « title »: « Danger Zoo – Transformation animale | Live @Le Club », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/l9s2EQrit_8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=l9s2EQrit_8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsRF5MtOzqxzdpPmq5xu6hw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Danger Zoo, alter ego de Zoé, propose une chanson alternative aux accents folk. Une écriture sensible et piquante, portée par une voix voilée, entre naïveté et lucidité.

Muriel Cavanhac