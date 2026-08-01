CONCERT DANGER ZOO LA CAFETIERE Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

CONCERT DANGER ZOO

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Concert Yéyé Punk

Avec sa voix cassée et voilée, Danger Zoo se retrouve bloquée dans un entre deux mondes, entre celui de oui-oui et de Rachida Dati.

Originaire de Saint-Nazaire, là où le béton armé lui apprend à chanter,

Zoé Beaudouin choisit la satire dans ses chansons comme terrain de jeu. C’est aux Beaux Arts de Rennes qu’ elle choisit le camp des surréalistes.

À 31 ans, elle porte sa mustang comme une carapace faussement naïve pour piquer et se venger de la lâcheté des adultes, piégés dans la violence du quotidien. La légèreté de ses mots rivalise avec la conscience de la mort.

Heureusement, elle n’est pas seule, le fantôme de Boris Vian et la magie de Philippe Katerine l’accompagnent. Élève sérieuse du bluegrass et du répertoire folk, son jeu de guitare mèle ses influences paysages loufoques au désert western. Les refrains entêtants aux allures comptines-pop contrastent avec les parties énervées country des refrains danger zooesque.

Participation Libre mais nécessaire

Restauration sur place ! .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Y%E9y%E9 Punk Concert

L’événement CONCERT DANGER ZOO Aurignac a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE