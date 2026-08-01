CONCERT LA DÉRIVEUSE LA CAFETIERE Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

CONCERT LA DÉRIVEUSE

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Tempête sur le parquet ! Entre vielle à roue et gadulka…

De flots denses en écume dentelée, les compositions de La Dériveuse prennent leur source dans les cours d’eau d’Occitanie et du massif central, suivant des courants de traverse jusqu’à longer parfois les côtes de la mer Noire…

Sous la brise et la houle, vielle à roue, gadulka et percussions se frayent une croisière hypnotique avec les danseur·euses et l’auditoire. Une tempête joyeuse, psychédélique, texturée.

Marion Piel vielle à roue alto

Gladys Vantrepotte gadulka (vièle bulgare à cordes sympathiques)

Jean-Loup Perry batterie, percussions

Participation libre mais nécessaire

Restauration sur place ! .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A storm on the dance floor! From the vielle à roue to the gadulka…

L’événement CONCERT LA DÉRIVEUSE Aurignac a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE