CONCERT PAAMATH LA CAFETIERE Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

CONCERT PAAMATH

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Concert Afro-Folk

Originaire de Dakar et installé depuis son enfance dans le sud de la France, PAAMATH construit depuis plus de trente ans un univers musical singulier, nourri de ses racines sénégalaises et des rencontres qui ont jalonné son parcours. Chanteur, guitariste, auteur et compositeur, il tisse un dialogue sensible entre les cultures, porté par une musique profondément humaine.

Révélé avec le duo Buru, découvert au Printemps de Bourges en 1996, il a partagé la scène avec de grands artistes tels que Claude Nougaro, Thomas Fersen, Youssou N’Dour, Salif Keita ou encore Tinariwen. Aujourd’hui, il poursuit son aventure sous le nom de PAAMATH, entouré de musiciens venus d’horizons multiples.

Sa musique est un voyage où se rencontrent folk, blues et musiques du monde. Portées par une voix profonde et chaleureuse, ses chansons célèbrent la fraternité, la paix, le métissage et les liens qui nous unissent. Écrits en français, ponctués de wolof et de Buru un langage poétique qu’il invente au fil de son inspiration -, ses textes touchent par leur humanité et leur sincérité.

Participation libre mais nécessaire

Restauration sur place ! .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Afro-Folk Concert

L’événement CONCERT PAAMATH Aurignac a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE