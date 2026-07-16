SOPHISTICATED CATS ! Soirée fin de saison de La Cafetière, La Cafetière, Aurignac

Informations pratiques

SOPHISTICATED CATS ! Soirée fin de saison de La Cafetière Vendredi 28 août, 19h00 La Cafetière Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Les Sophisticated Cats c’est la nouvelle formation menée par Damien Daigneau (ex Money Makers, Doolin’) au piano et au chant mais aussi à la guitare . Accompagné de Jean-Philippe Soler à la contrebasse (Money Makers, Dirty Fonzy) et de Joris Lucchèse à la batterie (Swing Vandals, BRUG), ils vont vous transporter et vous faire danser au travers de leur répertoire Rock’n’roll, Blues mais aussi Country.

Habitués de la scène et chouchous des danseurs, leur musique vous fera inévitablement bouger du pied. Avec des centaines de concerts à travers l’Europe au sein des Money Makers, les

Sophisticated Cats profitent d’une expérience solide sachant s’adapter et tirer le meilleur d’un lieu et d’un public. Rock’n’roll, danse et bonne humeur seront les maîtres-mots.

Gratuit – Restauration sur place et sur réservation !

La Cafetière 26 rue Saint Michel 31420 AURIGNAC Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacafetiere-aurignac.fr/la-progra/ »}] [{« data »: {« author »: « Damien Daigneau », « cache_age »: 86400, « description »: « Hello everyone!nnHere is a live recording.nRecorded at « ABC Dance », Agen, FrancenOctober 20th 2024nnPiano Vocals: Damien DaigneaunUpright Bass: Jean-Philippe SolernGuitar: Luc Alliu00e8resnDrum: Joris Lucchu00e8sennHope you like it!nnFollow the Cats:nud83dudc49Facebook: https://www.facebook.com/sophisticatedcatsbandnud83dudc49Instagram: https://www.instagram.com/sophisticatedcatsnud83dudc49Web Site: https://lessophisticatedcats.comnnShare and Subscribe: nud83dudc49https://www.youtube.com/c/damiendaigneaunnFollow me:nud83dudc49Facebook: https://www.facebook.com/damiendaigneaupianonud83dudc49Instagram: https://www.instagram.com/damiendaigneau/nn#SophisticatedCats #DamienDaigneauu200b #Johnnyburnette #rockbillyboogie #boogie #kbkc #cover #guitarcover #rockandroll #rockabilly #soul #pianocover #guitar #flyinmuffinsu200bu200b #albiu200b #cover #uprightbass #slapbass #drumcover #vintage #vintagesongs #vintagerecordings », « type »: « video », « title »: « Real Gone Lover – Les Sophisticated Cats | Live | Smiley Lewis cover », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/k1CmV8-WZFA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=k1CmV8-WZFA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwCtiTFeAEPpl8qWnuvLp3Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 73 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Avec leur répertoire Rock’n’roll, Blues et Swing, les Sophisticated Cats savent comment faire vibrer et décoller une piste de danse !

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