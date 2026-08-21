EXPOSITION UN REGARD SUR LA FORÊT LA CAFETIERE Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

EXPOSITION UN REGARD SUR LA FORÊT

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-09-08

Une exposition de Christian Sauthier, photographe depuis plus de 40 ans.

Christian Sauthier a été plusieurs fois publié dans l’Usine nouvelle à l’époque où il faisait de la photo publicitaire pour l’industrie.

Aujourd’hui c’est la nature qui l’inspire. En Haute Garonne, les paysages sont magnifiques, les forêts sont nombreuses, et les occasions de réaliser de très belles images ne manquent pas et il ne s’en prive pas. Christian Sauthier expose ses photos de la forêt avec l’espoir de sensibiliser les gens sur la beauté de nos forêts en contraste aux champs d’arbres .

Vernissage le mercredi 23 septembre à 18h30 à la Cafetière. .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

An exhibition by Christian Sauthier, a photographer with over 40 years of experience.

L’événement EXPOSITION UN REGARD SUR LA FORÊT Aurignac a été mis à jour le 2026-08-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE