Auto Générations : Quand l’histoire prend le volant !, Carquefou ( Centre Ville), Carquefou
Auto Générations : Quand l’histoire prend le volant !, Carquefou ( Centre Ville), Carquefou vendredi 5 juin 2026.
Auto Générations : Quand l’histoire prend le volant ! 5 – 7 juin Carquefou ( Centre Ville) Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:30:00+02:00
Préparez-vous à vivre un événement exceptionnel où l’élégance des voitures d’hier rencontre les innovations de demain. Véhicules de prestige, animations, ambiance festive… toute la ville se transforme en véritable terrain de jeu pour les passionnés comme les curieux.
Un rendez-vous unique, vibrant et incontournable, où patrimoine, modernité et émotions se mêlent pour créer une expérience hors du commun.
Cette année, à Carquefou, l’automobile se vit, se partage… et se célèbre en grand !
▶ Découvrez le programme complet sur le site de la Ville de Carquefou.
Carquefou ( Centre Ville) carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.carquefou.fr/auto-generations-presentation/ »}]
Venez participer à cet évènement incontournable du 5 au 7 Juin ! parade Colloque
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