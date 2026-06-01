Thai Picnic Day (ATO First meeting), 51 rue de Saint-André, Carquefou

Thai Picnic Day (ATO First meeting) Dimanche 7 juin, 12h00 51 rue de Saint-André Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Pour célébrer la création officielle de l’Amicale des Thaïlandais de l’Ouest – la toute première association réunissant la communauté thaïlandaise des régions Bretagne et Pays de la Loire – nous sommes ravis de vous convier à notre première grande rencontre !

Pour cette occasion historique, nous organisons un grand pique-nique convivial. Cet événement chaleureux n’est pas réservé qu’aux Thaïlandais : il est grand ouvert à nos amis Français ainsi qu’à toutes les personnes, de toutes nationalités, qui aiment la Thaïlande ou qui sont curieuses de découvrir sa culture !

Venez partager un moment inoubliable, faire de belles rencontres et ravir vos papilles autour de délicieux plats thaïlandais.

Le concept : Apportez simplement un plat, une boisson ou votre tapis de pique-nique pour partager un merveilleux moment tous ensemble dans l’esprit du partage.

À noter : Vous aurez la possibilité de vous inscrire et de devenir membre de l’association directement sur place ! N’hésitez pas à inviter vos proches. Nous avons hâte de vous y retrouver nombreux pour célébrer ce beau point de départ !

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Grande Première : Pique-nique convivial de l’Amicale des Thaïlandais de l’Ouest !