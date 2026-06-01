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Autocueillette de cerises et ferme pédagogique, EARL La Grand Terre, Bédoin

Autocueillette de cerises et ferme pédagogique, EARL La Grand Terre, Bédoin

Autocueillette de cerises et ferme pédagogique, EARL La Grand Terre, Bédoin samedi 6 juin 2026.

Lieu : EARL La Grand Terre

Adresse : 165 route des Vendrans 84410 Bedoin

Ville : 84410 Bédoin

Département : Vaucluse

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Autocueillette de cerises et ferme pédagogique Samedi 6 juin, 10h00 EARL La Grand Terre Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Venez passer un moment avec nos animaux, nous partirons ensuite dans une parcelle de cerise en zéro phyto grâce à nos poules pour l’autocueillette de cerise.

EARL La Grand Terre 165 route des Vendrans 84410 Bedoin Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0699935655 »}]
Cerises et ferme agriculture animaux

DR

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