Autocueillette de cerises et ferme pédagogique, EARL La Grand Terre, Bédoin
Autocueillette de cerises et ferme pédagogique, EARL La Grand Terre, Bédoin samedi 6 juin 2026.
Autocueillette de cerises et ferme pédagogique Samedi 6 juin, 10h00 EARL La Grand Terre Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Venez passer un moment avec nos animaux, nous partirons ensuite dans une parcelle de cerise en zéro phyto grâce à nos poules pour l’autocueillette de cerise.
EARL La Grand Terre 165 route des Vendrans 84410 Bedoin Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0699935655 »}]
Cerises et ferme agriculture animaux
DR
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