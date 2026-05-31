AutoFocus X Lynx IRL X Kusko Tw X Dj Grrr, Gare Saint Sauveur, Lille

AutoFocus X Lynx IRL X Kusko Tw X Dj Grrr Vendredi 16 octobre, 19h00 Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:59:00+02:00

AutoFocus investit la Gare Saint Sauveur pour une carte blanche explosive, entre rap engagé, bass music et hybridations sonores sans concession.

AUTOFOCUS Duo formé par Adam & Forbon, AutoFocus délivre un rap viscéral et incandescent. Entre poésie enragée et prods UK bass, leur énergie brute convoque autant le dancefloor que la lutte, dans une performance intense, rugueuse et fédératrice.

LYNX IRL Rappeuse lilloise à l’univers hybride, Lynx IRL navigue entre rave et hip-hop. Influencée par les sonorités UK et les jeux vidéo, elle mêle jazz, breakbeat, jungle et trap dans une proposition libre et alternative. Sur scène, elle transforme ses émotions et engagements en une énergie communicative et sincère.

KUSKO TW est un rappeur et beatmaker lillois du collectif 59GN, proposant un rap alternatif sombre et dystopique, nourri par des influences variées comme le rock, le jazz et les jeux vidéo.

DJ GRRR mêle dub/roots chaleureux, stepper hypnotique et bass music moderne, accompagné de près de 2000 vinyles et de sa dub siren. Entre résidence radio chez Comala et organisation de soirées, le dj Lillois explore les influences du dub dans la scène électronique.

Crédit photo : David Tabary

INFOS

[HALLE A]

Gratuit

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Carte blanche à AutoFocus

David Tabary