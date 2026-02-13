Automatiser les tâches répétitives avec des agents IA : cas d’usage pour les petites entreprises, Webinaire, Marseille
Automatiser les tâches répétitives avec des agents IA : cas d’usage pour les petites entreprises Lundi 22 juin, 10h00 Webinaire Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T10:00:00+02:00 – 2026-06-22T11:00:00+02:00
Plongez dans le monde des agents intelligents et découvrez comment automatiser vos processus pour gagner en efficacité.
Dans cet atelier, vous apprendrez :
Ce que sont les agents IA et comment ils fonctionnent
Des scénarios simples et concrets adaptés aux petites entreprises
Comment intégrer ces solutions pour simplifier votre quotidien
Webinaire 8 rue neuve saint-martin marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur https://app.livestorm.co/cci-provence-alpes-cote-d-azur/automatiser-les-taches-repetitives-avec-des-agents-ia-cas-dusage-pour-les-petites-entreprises
Les tâches répétitives vous font perdre du temps ? L’IA peut les prendre en charge pour vous !