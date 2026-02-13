Automatiser les tâches répétitives avec des agents IA : cas d’usage pour les petites entreprises, Webinaire, Marseille

Automatiser les tâches répétitives avec des agents IA : cas d’usage pour les petites entreprises Lundi 22 juin, 10h00 Webinaire Bouches-du-Rhône

Plongez dans le monde des agents intelligents et découvrez comment automatiser vos processus pour gagner en efficacité.

Dans cet atelier, vous apprendrez :

Ce que sont les agents IA et comment ils fonctionnent

Des scénarios simples et concrets adaptés aux petites entreprises

Comment intégrer ces solutions pour simplifier votre quotidien

Webinaire 8 rue neuve saint-martin marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les tâches répétitives vous font perdre du temps ? L’IA peut les prendre en charge pour vous !