Faire bouger les lignes : l’édition à l’épreuve de la Méditerranée, La Fabulerie, Marseille

Faire bouger les lignes : l’édition à l’épreuve de la Méditerranée Vendredi 12 juin, 16h00 La Fabulerie Bouches-du-Rhône

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:30:00+02:00

Dans le cadre du Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines

Table ronde avec Simona Gabrieli, fondatrice des éditions Alifbata ; Charlotte Groult, éditrice aux éditions Cambourakis ; Nora Mekmouche, fondatrice des éditions Silence (barré); Maya Ouabadi, fondatrice des éditions Motifs.

Modération : Annamaria Bianco, chercheure associée à l’IREMAM

Rencontre organisée dans le cadre du projet TALE – Translating Arabic Literature in Europe soutenu par Europe Créative.

La Fabulerie 10 Boulevard garibaldi, 13001 Marseille, France Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0486971988 https://lafabulerie.com La Fabulerie est un tiers-lieu culturel vivant, ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent partager, créer, expérimenter et apprendre ensemble. C’est un espace où chacun·e peut venir avec ses idées, ses projets, ses envies, et les voir grandir au contact des autres.

Lieu de rencontres intergénérationnelles, de découvertes artistiques, de création numérique et d’expérimentations collectives, la Fabulerie est un laboratoire du faire ensemble, ancré à la fois dans les enjeux sociaux, culturels et environnementaux de notre époque.

Dans l’espace sur rue et sur scène, nous accueillons tout au long de l’année des expositions liées aux arts visuels.

Dans le cadre du Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines

© Agence Karkadé / Sama Beydoun