Visite des fonds de la bibliothèque : La Description de l’Égypte, Centre de la Vieille Charité, Marseille

Visite des fonds de la bibliothèque : La Description de l’Égypte Vendredi 12 juin, 15h00 Centre de la Vieille Charité Bouches-du-Rhône

Sur inscription, par mail uniquement. Se présenter 5 min avant l’horaire indiqué à l’espace accueil/billetterie de la Vieille Charité. Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T15:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T15:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Pour ces JEA, la bibliothèque du MAM met en lumière la monumentale édition de la Description de l’Égypte. Une réalisation hors norme, issue du travail des savants de la commission des sciences et des arts ayant accompagnée Bonaparte en Égypte, dans une expédition qui marque la naissance de l’égyptologie. En écho à la collection d’antiquités égyptiennes du musée d’archéologie, le public pourra découvrir et admirer, pour la première fois à la bibliothèque, les 10 tomes de planches de la seconde édition publiée entre 1820 et 1830.

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://musees.marseille.fr/centre-de-la-vieille-charite-cvc

Pour ces JEA, la bibliothèque du MAM met en lumière la monumentale édition de la Description de l’Égypte. Une réalisation hors norme, issue du travail des savants de la commission des sciences et des…

©David Giancatarina