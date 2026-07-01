Informations pratiques

Trédrez-Locquémeau

Autotest 80.10 [Ciné bus tour 2026, fanfare, ciné-doc]

Kerguerwen 5, Rue Marguerite Allain Faur Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Concert & projection dans le jardin du café

-Une fanfare Bruxelloise amatrice de projets inédits Autotest 80.10 fanfare, brass band, groupe de featuring… Autotest 80.10 réunit depuis 2021 près d’une trentaine de musicien·nes et a déjà cassé la baraque sur une centaine de scènes en Belgique et à travers l’Europe.

-Un cinéma en plein air. Cette fois autour de la thématique du logement (doc & fictions). Projection de:

IL CASTELLO INDISTRUTTIBILE , 72min, de Danny Biancardi, Virginia Nardelli, Stefano La Rosa .

Kerguerwen 5, Rue Marguerite Allain Faur Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Autotest 80.10 [Ciné bus tour 2026, fanfare, ciné-doc] Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose